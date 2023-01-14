Devlet Bahçeli'den Kızılcahamam kampında 'seçim tarihi' çıkışı: 'Biz hazırız...'
Kurmaylarıyla Kızılcahamam'da 'seçim' kampında olan MHP lideri Devlet Bahçeli, gelecek hafta Meclis'e gelmesi planlanan anayasa değişikliği teklifine değinerek, "Meclis'te 400'ün üzerinde bir oy çıkarsa daha sağlıklı olur ama olmazsa da referanduma gitme hali doğar" dedi. Seçim tarihine ilişkin de konuşan MHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2 gün sürecek olan 'seçim' kampı, Ankara Kızılcahamam'da başladı. Kurmaylarıyla birlikte kampta olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bahçeli, seçim tarihi, altılı masanın toplantıları, ittifakların genişleyip genişlemeyeceği ve başörtüsü için anayasa teklifi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
REFERANDUMU İŞARET ETTİ
MHP lideri, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.
Bahçeli, başörtüsü için anayasa değişikliği konusunda, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİR DENKLEM KURDUM..."
Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği hakkında konuşan MHP lideri, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlesinler" derken, altılı masaya "Altılı masanın 10 toplantısının sonucu üzerine denklem kurdum. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" eleştirisini getirdi.
Siyasetteki 'muhalefetin adayı kim olacak?' tartışmalarına da değinen Bahçeli, "Bizim adayımız belli kararımız net. Bizi başkaları ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.
SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI
Seçim tarihi konusunda da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu bekleyeceğiz. Biz seçime hazırız" dedi.
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