Devlet Bahçeli'den kürsüde 'İmralı' çıkışı ve 'Gezi' tehdidi: 'Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim!'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, konuşmasının büyük bölümünü Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ve hayatını kaybeden yurttaşlara ayırdı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI: "BAKANLIĞIN DURUŞUNU DOĞRU BULMUYORUM"

Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin, "Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.

Bahçeli, yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayarken de gözyaşlarını tutamadı.

BAHÇELİ'DEN "GEZİ" TEHDİDİ

"Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz."

İMRALI'YA BİR ÇAĞRI DAHA

Bahçeli, İmralı'ya yönelik "silah bırakma" çağrısını da yineledi.

DEM Parti heyeti ile PKK elebaşı Öcalan arasındaki görüşmelere değinen Bahçeli, "DEM heyeti ile İmralı arasındakı görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız desteği olması ve beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir" dedi.

ERKEN SEÇİM YANITI

Erken seçim çağrılarına yanıt veren Bahçeli, "Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. Çağdaş demokrasinin hiçbir kural ve ukdesiyle yolu kesişmeyen CHP ve yedeklerinin Türkiye'nin siyasi istikrarını bozma teşebbüsü ters tepmeye mahkumdur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Kimi zaman kabaran hüzün dalgalarının altında çaresiz kalırız. Kimi zaman da ihmaller zincirleri ile tutuşur, kara dumanı ile boğuluruz. Türkiye, 21 Ocak 2025'te geceyi sabaha bağlayan bir saatte, tam bir hafta önce korkunç bir felaketle sarsıldı. Bolu Kartalkaya'daki ahşap yapılı otelde çıkan yangın, 78 kardeşimizi, 78 masum insanımızı, 78 suçsuz vatandaşlarımızı hem yakarak hem de zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı. Tatile gidip de sıralı tabutlarda evlerine dönen merhum vatandaşlarımıza, karneleri yetim bırakılan çocuklarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tekraren başımız sağ olsun. Bu faciadan yaralı kurtulanlara ve tedavi altında tutulanlara şifalar diliyorum.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşmasının bu kısmında Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayan MHP lideri, gözyaşlarını tutamadı. Bahçeli, daha sonra konuşmasına yeniden devam etti.

"DEĞERSİZ TARTIŞMADAN BİR ŞEY ANLAYAN VAR MI?"

* Boğaz dokuz boğumdur. 8'i yutkunmak 1'i de konuşmak içindir. Ortada dehşet uyandıran bir enkaz, yürekleri kavuran bir acı varken olmaması gereken sorumlu izi sürmek için yapılan karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. 8 aile yok olmuş kimin umrunda? 36 çocuğumuz hayata veda etmiş, kimin gündeminde? Şu anda buz gibi bir toprağın koynundalar. Allah için birisi söylesin, değersiz tartışma anaforundan bir şey anlayan var mıdır? Hangi ara insanlık değerlerine bu kadar yabancılaştık. Hangi ara siyasi ihtirasların bu kadar eline düştük? Yarısı çocuk olan 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek?

* Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır.

* Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir. Kalem oynatıp söz düellosuna heveslenenler kendi mahallelerinin megafonu olmaktan öte hiçbir değerlerinden söz edilmeyeni ahlaken de namevcut olan çürüklerdir. Ahlaklı olmanın ilk şartı sorumlu olmaktır.

"BAKANLIĞIN DURUŞUNU DOĞRU BULMUYORUM"

* Yangınla ilgili bırakalım yargı görevini yapsın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu ile çok yönlü soruşturmayı ikmal etsin. Otel sahibinden il özel idaresine, belediyeden ilgili bakanlığa kadar, vebalini kurumsal ya da kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek, en başta ülkemizin demokratik hukuk imajını gasp etmek ve çiğnemektir. Yangının faturasını Köroğlu Dağları'ndaki yaban hayvanlarına mı çıkaracağız? Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne yapılan başvurunun tespit edilen eksikliklerini ve aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz?

* Yangın merdivenlerini, işlemeyen anons ve uyarı sistemlerini, tahliye çıkışlarını, noksanlıkları, yetersizliği aşikar olan paratoner sistemini o mu, bu mu denetlemeliydi tartışmalarının akıbetini otelden ziyade otelin diğer eksikliklerini görmek, değerlendirmek ve mutlaka sonuca bağlamak gerekmektedir. Pişkin otel sahibinin suçu sabittir. Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesi, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır.

GAZZE'DE ATEŞKES

* Temennimiz iki devletli kalıcı barıştır. Gazzeli mazlumların sürgün edilme projesi sakıncalıdır. Siyasi ayak oyunlarının, küresel otokrat heveslerin hiç kimseye faydası olamaz. ABD yönetimine düşen terör örgütleriyle kesin hatlarla ayrışması ve bağlarının kopartılmasıdır.

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA ÇIKIN SOKAĞA GÖRELİM"

* Türkiye sahipsiz değil. Yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük özlemi varsa, kınında beklemekte yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir.

"SURİYE'DE ÖRGÜTLERLE TEMAS KURULMASI AYIPTIR"

* Suriye'de örgütlerle temas kurulması ayıptır. ABD'ye düşen terörle bağlantısını koparmasıdır. Terör örgütü silah bırakmıyorsa cezalandırmak hakkımızdır.

* Teröristler silah bırakmıyorsa o silahları alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Devir Türk devridir. Terörün omurgası kırılacaktır. Seçim beklentisi hayali bir beklentidir. Boşuna kürek çekmektir.

* 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım.

"İMRALI ÇAĞRIYI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALI"

* Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz.

* Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna.