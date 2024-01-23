Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e 'Dersim' tepkisi: 'Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 23.01.2024 - 11:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir.

* DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalimz piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

* Anadolu irfanına güveniyoruz. 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiyemiz iyice hızlanacak. Cumhur'da olanlar şahlanacaklardır. CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütü, bölücü örgütler, sözde aydınlar halkın ve hakkın aleyhinde planlar yapanlar istediklerini alamayacaklar. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak.

* Cumhur ittifakı 31 mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edecektir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Ayrılmadan ayrışmadan hep birlikte çalışacağız. Bir olacağız, doğru olacağız, duruşumuzla örnek olacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'DERSİM' TEPKİSİ

* İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

* Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

* CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

İLK AÇIK HAVA TOPLANTISI MERSİN'DE

* "Cumhur bizim Türkiye hepimizindir" diyerek ilk açık hava toplantımızı 28 Ocak 2024'de Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de gerçekleştireceğiz. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

İSRAİL'E GAZZE TEPKİSİ

* Gazze'de ateşkes sağlanmalı, barış için massa kurulmalı. Biden ile Netahyanu arasında yapılan telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu ve İsrail Başbakanının buna sıcak bakmaya başladığı söylenmektedir. Dileğimiz BM Güvenlik Konseyi'nin bugün yapacağı toplantıdan bağlayıcı bir karar çıkmasıdır. Batı'nın desteği soykırım suçuna aleni ortaklıktır.

* Türkiye Cumhuriyeti'ni bölücülüğün ağına düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Demlenmiş CHP, Türk milletine meydan okumaktadır. Bugünkü kuşatma yarılamazsa bölgesel krizlerin yeni tatbikatı Anadolu coğrafyası olacaktır.

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