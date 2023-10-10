Devlet Bahçeli'den sınır ötesi operasyona yeşil ışık: 'Türk askeri gidebildiği yere kadar gitmeli'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:47

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, AKP'nin son kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı da kutladı.

MHP lideri, "(İsrail - Hamas) İki devletli çözüm olmadan barış tam bir hayaldir. Çatışma ortamı kaygı vericidir. Savunmasız insanların hedef alınması kabul edilemez. Bir an önce arabulucuları devreye sokmak, uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır" dedi.

"TEKEREYE EVET DİYECEĞİZ"

"Irak ve Suriye'ye TSK'nın gönderilmesine sonuna kadar destek olup, evet oyu kullanacağız. Türk askeri gidebildiği yere kadar gitmeli" diyen Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak şu sözleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa hodri meydan! Nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu geçen yılki gibi tezkereye hayır demesi halinde, vekil arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamalı. "

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Toplantımızı takip edenlere selamlarımı iletiyorum. Bir zamanlar hakimiyetimiz altındaki coğrafyalar bugün zulmün tutsaklığındadır. Bunu en ağır ödeyenler hiçbir suçu olmayan sivillerdir. Gülüp eğlenecek çocuklar vahşi saldırılara maruz kalmakta. Bu kadarı da olmaz dediğimiz ne tür trajedi varsa oluşmuştur.

* Mazisi on yıllara dayanan nerede haksızlık varsa oralarda şiddet vardır, çatışma vardır. Kaos sahası olan bölgeler istikrarsızlığın kaynağıdır. Kerkük'ten Kırım'a, Karabağ'dan Kıbrıs'a katılaşan ihtiraslar, ölüm ve tehlike saçmakta. Medeniyetler beşiği Orta Doğu'da Filistin bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Osmanlı'nın zayıflaması ile alevlenen İsrail Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardan biridir.

"ECDADIMIZ FİLİSTİN'DEN ÇEKİLİNCE KRİZ BÜYÜYEREK BUGÜNLERE GELDİ"

* Ne zaman ecdadımız Filistin'den çekilmiş o zaman kriz dalga dalga büyüyerek bugünlere gelmiştir. Filistin sorunu içinden çıkılması zor girdaba sürüklenmiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden kanın durması neredeyse tam bir hayaldir. Çatışmaların sebeplerini konuşmak yerine sonuçlar etrafında polemik üretmek faydasızdır. Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e sızması ile başlayan operasyon ve İsrail'in karşı operasyonu ile kanlı hesaplaşma savaşa dönüştü. Ortam kaygı vericidir. Üzüntümüz yüzlerce masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir. Barış çabalarına prangadır, çözüm arayışını dinamitlemektedir. Sivil ölümlerinin hiçbir bahanesi olamaz.

"BİR AN EVVEL ARA BULUCULAR DEVREYE SOKULMALI"

* Meşru hakkın savunması yapılamaz. İsrail Filistin arasındaki krize sağ duyu ile yaklaşmak, bir an evvel ara bulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalıdır. Hamas'ın saldırı hazırlığından İsrail'in niçin haber alamadığını, siyasi kurgunun bulunup bulunmadığını, Netanyahu'nun oyunu olup olmadığını tartışan işin özünde Fillistin davasını anlamayan zihniyetlerdir.

* Geçmişte İsrail'in saldırılarına ses etmeyenlerin İsrail holiganı kesildi. İnsanlık dışı manzaralardan rahatsızız. İsrail yıllarca filistinli kardeşlerimize zulmetti. Vicdansızca saldırmıştır. Dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlendi. Uluslararası hukuk çiğnenmiştir. BM'nin 67 tarihli kararı İsrail'in 1967 Haziran ayında işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörmüştür ancak İsrail buna yanaşmamıştır. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM kararları yok sayılmıştır. BM acilen devreye girmelidir. Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların küresel alana sıçrama ihtimalini de hesaba katarak barış görüşmeleri başlamalıdır.

"BİZİM BAKIŞIMIZ NET"

* Bizim bu sorunlara, 7 Ekim'li tarihli ortama bakışımız nettir. İlk olarak ateşkes ortamı oluşmalı. Hükümetin dengeli duruşu takdire şayandır. Sayın cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. BM acilen devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum devreye girmeli. Çatışmaların bölgesel nitelik kazanmadan taraflar arasında barış görüşmeleri inşa edilmeli.

* ABD'nin AB'nin ve bazı bölge ülkeleri gibi yangına körükle gitmek yerine şiddeti yatıştıran, barışa davet eden girişim başlatılmalıdır. Beyaz Saray'ın tahriklerine kapılarak barış ve çözüm çabalarının sabote edilmesi kimseye yararı dokunmayacaktır. 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez zorunluluktur. Hak yerini bulmadan, ikazla belirtiliyorum ki sıkılı yumruklar açılmayacaktır. Mescidi Aksa ilk kıblemizdir, Müslümanların şerefidir. Tarihi her türlü tartışmalara kapalıdır. Filistin'in huzuru İsrail'in huzuru demektir.

"SİYASİ TEMELLİ CEPHELEŞMELERİN SONU UÇURUMA GİTMEKTEDİR"

* İnsanlık mirasını kirleten siyasi temelli cepheleşmelerin sonu uçuruma gitmektedir. Daha yaşanabilir, daha hakkaniyetli, daha özgür, hak ve sorumlulukla bir dünya mimarisi için kenetlenmenin fırsat olduğu kanaatindeyiz. Bunalımlı bu dönemde huzur ikliminin tecellisi için önerilerimiz vardır.

* Bir bir yanda kendi kültürümüzün diğer yanda kadim kültürlerin değerlerini hatırlayıp idrak etmeli. Ahlaki tutarlılıktan, sorumluluk kültüründen milli ve manevi müktesebatımızdan sapma göstermemeli huzuru önce kendi iç medeniyetimizde aramalıyız. Ahlaklı anlamlı hayat seferinde insani yol kazalarını sabır, şükür, iman ve muhabbet gücü ile kaldırmalıyız. Yılmadan ilerleyiş halinde olmalıyız. Her milletin kendine özgü var oluş serüveni vardır. Ciddiyet ile bakarsak herkesin ayrı hikayesi olduğuna şahit oluruz. Kendimizle yakın, uzak çevremizle uzlaşmalı, İnsanlık haysiyetine ve değerlerine sahip çıkan, değerlerine kim varsa kim varsa sınırları çizmeliyiz. Allah'ın adı ile bütün varlığı sevgi ile bilmeliyiz. Hırsların getireceği sadece huzursuzluk, karanlık projelerdir. Birlik ve beraberlik, dayanışma değerlerini en yükseğe taşıyarak vicdani sorumluluk olarak hayatımıza aktarma becerisini göstermeliyiz. İnsan insana yar olmalıdır.

SINIR ÖTESİ OPERASYONA YEŞİL IŞIK

* Yaratılanı yaratandan dolayı sevmedikçe, her bir gönül bahçesini güllerle donatmadıkça kardeşlik tezahür etmeyecektir. Adam gibi adam olmadıkça içi ve dışı bir Müslüman olarak yaşamadıkça huzur bize hep Kaf dağının arkasından seslenecektir.

* Yüzüncü yıl dönümüne yaklaştığımız cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Kurtuluşun beşeri kaynağı Türk milletidir. Millet tektir, adı da Türk milletidir. Devlet tektir, ebedi ünvanı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim öz kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti toplum huzuru içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bir bütündür. Bölücü faaliyetler devlete, vatana, şerefli tarihimize ihanettir. Terör örgütleri arasında taraf tutmak, teröristleri silahlandırıp sahaya sürmek bir terör yöntemidir. İnsanlığa kastetmektedir. İnsanlığa doğrultuş kalleş bir silahtır.

* Vatanımızın bütünlüğüne hangi alçaklar musallat oluyorsa açık hedef onlardır. Bu niyetlerin eşkalini biliyoruz. Teslim olmayacağız, zalimlere direne direne, sonuna kadar ülkemizi müdafaa edeceğiz. Sınır ötesi operasyonun arkasındayız.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILMIŞTIR"

* TSK gecenin karanlığında Suriye'nin kuzeyini ışıl ışıl aydınlatmış teröristlere bombalar yağdırmıştır. Terör örgütünün beli kırılmıştır. Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Ağır sonuçları vardır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız. Bu mücadele zaman ve mekan üstü yüksek akıl ve algı gerektirmektedir.

ABD'YE SİHA TEPKİSİ

* 5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu esnasında bir insansız hava aracımız ABD tarafından tehdit algılanarak düşürülmüştür. Bunu kınıyorum. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istediği yer neresidir? Ayak oyunlarına lüzum yoktur. ABD, PKK/YPG siperinden SİHA'mıza ateş açmıştır. Durum bu kadar berraktır. PKK ile aynı deliktedir. NATO ittifak ortağı bir ülkeye güç gösterisi yapmaya teşebbüs etmiştir. Bu art niyetli bir iştir.

* Geçtiğimiz cuma akşamı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız açıklaması hemen arkasından bunu silmesi de bir gözdağıdır. Kim ne dersi desin haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz.

* ABD'nin aynısını 2 Ekim 92'de Ege'de de yapmış, muhrip gemimize yapıp 5 vatan evladımızın şehadetine neden olmuştur. Çuval hadisesini de asla unutmuş değiliz. İnsansız hava aracımıza saldıran ABD'nin terörle mücadelede yanımızda olduğunu söylemeleri kurnazca bir taktiktir. Sosyal medyadan Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna karşıyız açıklaması ve sonra silinmesi örtülü bir tehdit olarak görülmelidir. Haklı mücadelemizden dönmeyeceğiz. Teröristlerle tüfek çatanları tarih bir gün yargılayacaktır.

* Gündemde bulunan Irak ve Suriye'ye Türk askerlerinin gönderilmesi tezkeresine de MHP olarak desteğimizi sunacağız. Terörle ittifak kuranları tarih bir gün yargılayacak. İnsanlık vicdanı da mahkum edecektir. Irak ve Suriye'ye TSK'nın gönderilmesine sonuna kadar destek olup, evet oyu kullanacağız. Türk askeri gidebildiği yere kadar gitmeli.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

* CHP tarihi bir imtihan ile karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa hodri meydan! Nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu geçen yılki gibi tezkereye hayır demesi halinde, vekil arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamalı.

CHP LİDERİNE 'GAZİ MECLİS' YANITI

* CHP Genel Başkanı'nın milli damarı çatlamış ve kurumuştur. Çıkar kavgalarından, şuur kaybına, siyasi komaya giren Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi karalama niyeti gayri millidir. Meclis'e gazi Meclis demiyorum demiş. Ne tuhaf bir akıl tutulması! TBMM gazi değildir diyen Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'ün gazilik unvanını da tartışmaya açması yakındır. Karın ağrısı Atatürk'tür ve miras bıraktığı kutlu eserleridir. Milli vicdana hareket etmesini beklemek kırık testiye su koymakla aynıdır. Kendisini kınıyor, aklını başına devşirmesini temenni ediyorum.

* Cumhur İttifakı'nın kaderi Türkiye'nin kaderiyle bir ve aynıdır. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır. Yerimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Silahlı kuvvetlerimiz gidebildikleri yere kadar gidip mıntıka temizliği ile terörden arındırmalıdır. Duamız güvenlik güçlerimiz ile beraberdir. Cumhuriyetin yüzüncü yılında terör urunu söküp atacağız. Devletimiz başarılı olacaktır.