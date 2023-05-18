EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan kimdir, nereli, kaç yaşında? EMEP'in yeni başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 14:02

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:02

Ercüment Akdeniz'in istifasının ardından Emek Partisi Genel Başkanlığı görevine, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan’ı getirildi. EMEP Genel Merkez'den yapılan açıklamada, "28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde tek adam düzenine son vermek, işçi sınıfımızın ve ezilen halk kitlelerinin kazanımlarını ve mücadelesini büyütmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Peki, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SELMA GÜRKAN KİMDİR?

Selma Gürkan, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Uzun dönem Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) içinde sendikal mücadele yürüten Gürkan, 2011 yılında Emek Partisi'nin (EMEP) genel başkanı seçildi. Gürkan, 2011 yılından 2020 yılı Kasım ayında gerçekleşen kongreye kadar bu görevi sürdürdü.

TDKP örgütünün yasal alandaki uzantısı olarak 1996 yılında Emek Partisi kuruldu. 14 Şubat 1997 yılında partinin kapatılmasının ardından Emeğin Partisi adını aldı. Parti yöneticileri davayı AİHM'e götürmesinin ardında mahkeme kazanıldı ve parti yeniden 27 Kasım 2005 tarihinde Emek Partisi adını aldı.

Selma Gürkan, aynı zamanda 12 Eylül askeri darbe sürecinde, Ankara Mamak Cezaevinde tutuklu bulunan devrimci kadınların direniş öykülerinin kaleme alındığı "Kaktüsler Susuz da Yaşar" kitabının yazarlarından biridir.

SELMA GÜRKAN ÖZEL HAYATI

Selma Gürkan, Ankara'da ikamet etmektedir. Selma Gürkan, Ferhat Gürkan ile evlidir.