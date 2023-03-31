'Dezenformasyon Bülteni'nde dezenformasyon! Bağımsız medya böyle hedef gösterildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı 'Dezenformasyon Bülteni’nde bağımsız medya hedef alındı, ortaya çıkartılan gerçek haberler yalan bilgilerle karalanmaya çalışıldı. Bültende en çok hedef alınan yayın ise Cumhuriyet Gazetesi oldu.
Fahrettin Altun'un başında olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “dezenformasyonla mücadele yasası” olarak duyurduğu sansür düzenlemesi kanun teklifinin ardından haftalık “Dezenformasyon Bülteni” hazırlamaya başladı.
Bültenin 7 aylık verileri, 'journo'da incelendi. Buna göre 31 haber kuruluşu 87 kez Dezenformasyon Bülteni’nde yer aldı. Bunların neredeyse tamamının bağımsız medya kuruluşları olması ise dikkat çekti.
CUMHURİYET BİRİNCİ SIRADA
Hedef alınan yayınlar arasında ilk 5’te Cumhuriyet, BirGün, Halk TV, TELE 1 ve Gazete Duvar var. İsmail Saymaz, Ferit Demir ve Fatih Altaylı gibi gazeteciler ile Naci Görür gibi bilim insanları da Dezenformasyon Bülteni’nin kişisel hedefleri arasındaydı.
BEĞENMEDİKLERİ HABERİ YALANLADILAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyon Bülteni'nde 23 Eylül 2022 – 23 Şubat 2023 tarihleri arasında hedef alınan haber içeriklerinden bazıları şu şekilde:
“Deprem vergileri nerede” içerikli haberler
Cumhuriyet gazetesi ve Halk TV’nin “Deprem vergileri nerede” başlıklı haberlerine yer verilen açıklamada bunların "manipülasyon ve provokasyon" içerdiği öne sürülüyor.
Sayıştay raporları görmezden gelindi
Diyanet, 2018’deki Sayıştay denetiminde açıkça belirtilen faiz gelirini 2021’de ‘diğer gelirlere’ soktu. Diyanet’in faiz gelirini kabul eden açıklamasına rağmen İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon bülteni’nde TELE1’i hedef aldı.
İstiklal saldırısının ardından...
T24’ün MHP’li ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal Caddesi bombacısıyla görüşme trafiğinin ortaya çıktığı haberinin doğru olmadığı; GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre'de bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak 3. şahsa verildiğinin tespit edildiği iddia ediliyor.
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