Dikkat: AKP 81 ilde üye sayısını artırmak için yeni çalışma başlattı

AKP Teşkilat Başkanlığı mevcut üye sayısını yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Konu dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) gündeme getirildi.

Bu kapsamda AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, MKYK'ye katılan bakanlar ve MKYK üyelerine 81 il için ayrı ayrı belirledikleri hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkat çekti.

AKP'nin 11 milyon 146 bin 217 olan resmi üye sayısı için yeni hedef koyması, akıllara çeşitli zamanlarda ortaya çıkan sahte üyelik skandallarını getirdi.

Özellikle son yıllarda birçok kişinin bilgi ve rızaları olmadan AKP’ye üye oldukları görülmüştü. Parti üyesi olması yasaya aykırı olan memurlar arasında da habersizce üye kaydının yaygın olduğu ortaya çıkmıştı.

Bilgisi dışında AKP'ye üye yapılan isimlerden biri de Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici olmuştu. Konuyu CİMER üzerinden Adalet Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumuna da şikayet ettiğini belirten Bildirici, “Sahtekarlar kişisel verilerime nasıl ulaştı? Bu soruşturulmalı. AKP Ankara il ve genel merkeze şikayetim sonrasında arandım, “Telefonla üyelik kaydı sırasında sehven hata yapıldığı ve üyeliğimin silineceği” söylendi. Ama hâlâ silinmedi. Kaldı ki, sistematik biçimde ve çok sayıda insanın üye kaydedildiği açık. AKP Etimesgut ilçede üyeliğinin silinmesini isteyenler uzun bir liste oluşturmuş. Bu kadar insanın sahte üyeliği ‘sehven’ olamaz” demişti.

"ÖNCE ADAYI ÇALDILAR ŞİMDİ YURTTAŞLARIMIZI"

Geçen aylarda Ankara Etimesgut ve Sincan'da çok sayıda yurttaşın bilgileri dışında AKP'ye üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Burada altını çizmemiz gereken şu: AKP bu yurttaşların bilgilerini nereden buldu. Bu yurttaşların bir siyasi partiye üye olmadığını nereden biliyor? Buradan bütün AKP'ye sormak istiyorum; Siz bu bilgileri nereden buluyorsunuz? Yurttaşlarımız kendi iradeleri dışında bir siyasi partiye üye yaplıyor. Hangi siyasi partiye üye yapılıyor? Önce seçimleri çalan, sonra adayımızın diplomasını çalan, sonra adayımızı çalan AKP şimdi de yurttaşlarımızı çalmaya başladı. Yurttaşlarımızın iradesini çalmaya başladı. Bütün yurttaşlarımız e-devlet'ten kayıtlarını kontrol etsinler. Kendi iradeleri dışında herhangi bir siyasi partiye üye yapılan yurttaşlarımız önce üyelikten istifa etsinler. Ardından da Türk Ceza Kanunu'nun kendilerine tanımış olduğu hakları kullansınlar ve bu kişiler hakkında kişisel verilerin usulsüz bir şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması ayrıuca özel belgede sahtecilik suçlarından suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum yurttaşlarımızı."

E-DEVLET'TEN 'ÜYELİK SORGULAMA' YOLU

Siyasi parti üyeliğiniz olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değilseniz öncelikle arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik sorgulama" yazarak, bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

- Siyasi parti üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız, yine arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik iptali" yazın.

- Karşınıza çıkan sayfadaki yönergeleri takip ederek, siyasi parti üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Siyasi parti üyeliği sorgulamak için: