Dikkat çeken 'İmamoğlu' yorumu: 'CHP içi gerginliği ortadan kaldıracak onarıcı bir adım attı'

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:06

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Partideki 'değişim' çağrısını yapan ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ise bu süreçte CHP Genel Başkanlığı için anılmaya devam etse de; İmamoğlu'nun nasıl bir yo izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Halk TV yazarı Fikret Bila, Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli'de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cep telefonundan gerçekleştirdiği görüşmeyi köşesine taşıdı.

"ONARICI BİR ADIM"

'Değişim' ekibinin sosyal medyaya sızdırılan toplantısından sonra özellikle Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki iplerin koptuğunun, liderlik yarışının başladığına dair haberlerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Bila, şöyle devam etti:

"Bu sürecin kurultayda genel başkanlığı kim kazanırsa kazansın CHP'nin parçalanmasıyla sonuçlanacağı yorumları yapılıyordu. Hatta İmamoğlu'nun ayrı bir parti kurmak için harekete geçtiği de öne sürülmüştü.

Bu tür haber ve yorumlar dağınık bir CHP görüntüsü yaratıyordu. İmamoğlu, bu görüntüyü ve parti içi gerginliği ortadan kaldıracak onarıcı bir adım attı.

Ziyaret ettiği Tunceli'den kameraların önünde Kılıçdaroğlu'nu aradı ve sıcak bir konuşma yaptı. İmamoğlu bu telefon sohbetiyle Kılıçdaroğlu'yla aralarında 'baba-oğul' ilişkisi kalmadığına yönelik haberleri tekzip ettiği gibi diyaloglarının kopmadığını, görüşmeye devam ettiklerini göstermiş oldu."

'CHP İÇİN OLUMLU BİR GELİŞME'

"İmamoğlu'nun bu adımı onarıcı ve önemli bir adımdır. Parti içi rekabetin nezaket sınırları içinde, kırıp, dökmeden de yürütülebileceğini ortaya koymuş, CHP'de kavga, gürültü, dağılma, parçalanma bekleyenlerin heveslerini de kırmıştır. Bu CHP için olumlu bir gelişmedir."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'na "Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum" dediği anlar kameralara yansımıştı.