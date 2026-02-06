Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü yeni bir operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.