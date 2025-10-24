Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dilek İmamoğlu: Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor

Dilek İmamoğlu: Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor

24.10.2025 11:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dilek İmamoğlu: Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu sabah başlatılan "casusluk" soruşturması için "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor" diye tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu kez de 'casusluk' soruşturması açıldı. Aynı kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken; İmamoğlu'nun kampanya direktörü tutuklu Necati Özkan'ın da sorgulanmak üzere savcılığıa getirileceği öğrenildi. 

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bu yeni soruşturma üzerine eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan hiciv içerikli bir tepki geldi. 

İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. 🙂 Tarih bekleyebilir!!!

Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasına CHP'den ilk tepki!
Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasına CHP'den ilk tepki! Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturması başlatıldı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. CHP'li Burhanettin Bulut, "Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç', haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi" dedi.
CHP'li vekillerden 'casusluk' soruşturmasına sert tepki: 'İmamoğlu iddianamesini yazamayanlar...'
CHP'li vekillerden 'casusluk' soruşturmasına sert tepki: 'İmamoğlu iddianamesini yazamayanlar...' Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyasının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında başlatılan 'casusluk' soruşturmasının yankıları devam ederken, CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklamaları geldi. Gül Çiftci "Hukukun yerini talimat, adaletin yerini senaryo almış durumda" derken, Deniz Yücel "Şirazesi kaymış bu sistemden ne hukuk beklenir ne de adalet..." ifadesini kullandı.
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Özgür Özel'den 'anket' çıkışı: 'Erdoğan'a 'Bu süreç muhalefete yarıyor' dediler'
Özgür Özel'den 'anket' çıkışı: 'Erdoğan'a 'Bu süreç muhalefete yarıyor' dediler' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anketlerde partisinin birinci çıktığını belirterek, "CHP kazanır olunca, Sayın Erdoğan’a dediler ki: 'Bu süreç muhalefete yarıyor, bunu bitir. Hatta bitirme, onun da maliyeti var, onlara bitirt.' İşte o yüzden CHP'lilerin nasırına basmaya başladılar" dedi.