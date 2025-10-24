Dilek İmamoğlu: Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu kez de 'casusluk' soruşturması açıldı. Aynı kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken; İmamoğlu'nun kampanya direktörü tutuklu Necati Özkan'ın da sorgulanmak üzere savcılığıa getirileceği öğrenildi.
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bu yeni soruşturma üzerine eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan hiciv içerikli bir tepki geldi.
İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. 🙂 Tarih bekleyebilir!!!
Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."
Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. 🙂 Tarih bekleyebilir!!!— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) October 24, 2025
Maalesef ki artık millet olarak…