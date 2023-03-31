Dilekçeyi aynı kişi vermiş... Kılıçdaroğlu ve İnce'nin adaylığına yapılan itirazların ayrıntısı ortaya çıktı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:23

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yapılan itirazların reddedildiğini bildirdi.

Yener, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Muharrem İnce, sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup, karar ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilecektir" dedi.

Yener’in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında itirazda bulunulduğunun açıklaması üzerine gözler itiraz dilekçelerine çevrildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu ve İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığına yönelik Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazların ayrıntısı ortaya çıktı.

AYNI KİŞİ İTİRAZ ETMİŞ

Edinilen bilgiye göre Adalet Plaformu adına Adem Çevik adından bir kişi her iki isim hakkında itiraz dilekçesi sundu.

Çevik, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu iddialarda bulundu:

“Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı 7’li masa (6+1) desteklediği Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması anayasaya, yasalara, siyasi partiler yasasına aykırı olarak alenen darbeye teşebbüs edip, yargıya talimat vererek terörden hapis olanları serbest bırakacağını, Cumhurbaşkanını 6+1 masanın ittifak liderlerinin yöneteceğini YSK’ya verilen ittifak sözleşmesi ile bildirildi. Anayasa YSK, TCK 309, 311, 312 ve benzeri maddeleri ihlal edeceğini belgelerle delillendiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı iptal edilmelidir.”

İnce hakkında ise şu dilekçe sunuldu:

“2023 14 Mayıs’ta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce tüm kuran kurslarını kapatacağını söyleyerek anayasa ve yasaları alenen çiğneyerek darbeye teşebbüs edip halkı kin ve nefret ve düşmanlığa sevk etmektedir. Adaylığının iptalini istiyorum.”