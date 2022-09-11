Disipline sevk edilmişti: İYİ Parti'den 'Metin Özışık' açıklaması
İddiaya göre Gürsel Tekin’in HDP açıklamalarının ardından görevinden istifa ettiğini duyuran, son olarak ise Genel Merkez kararı ile görevden alındığı açıklanan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ile ilgili partiden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Özışık'ın 'HDP'ye bakanlık meselesi' konusunda bir fikir beyan etmediği ifade edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in HDP’ye yönelik 'bakanlık' ifadeleri siyasetteki gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Son olarak İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Tekin'in 'HDP' açıklamalarını gerekçe göstererek istifa ettiği açıklamıştı.
İYİ Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Özışık’ın istifasından önce görevden alındığı, görev değişikliğinin tebliğ edilmesi için defalarca genel merkeze davet edildiği ancak Özışık’ın söz konusu davetlere olumsuz yanıt verdiği kaydedilmişti.
Öte yandan Özışık'ın disipline sevk edildiği de belirtilmişti.
İYİ PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA: 'HDP KONUSUNDA GÖRÜŞ BEYAN ETMEDİ'
Konuya ilişkin İYİ Parti'den yeni bir açıklama geldi. Partinin 81 il başkanlığından yapılan ortak açıklamada, Özışık'ın il başkanları toplantısı boyunca HDP meselesi ile ilgili görüş beyan etmediği kaydedildi.
Öte yandan; Özışık'ın, toplantıdan bir gün sonra 'gerçek dışı' ifadelerle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve parti üyelerinin itibarını kamuoyu önünde zedelemeye gayret ettiği ifade edildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:
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