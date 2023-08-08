Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:11
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Bakan Fidan ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani arasında gerçekleştirilen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile Karadeniz Tahıl Girişimi konuları ele alındı.


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