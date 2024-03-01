Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir

Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:39

Güncelleme: 01.03.2024 - 21:40

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" ifadeleri yer aldı.