Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır" ifadeleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/OwA0gT2MK6 pic.twitter.com/puqWRYAyo5— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 1, 2024
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