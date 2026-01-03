Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması: 'Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından açıklama yaptı. Taraflara "itidal" çağrısı yapılan açıklamada, "Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

BAŞDANIŞMAN ERTEM, DESTEK İLANINI SİLMİŞTİ

Venezuela'ya yönelik ABD saldırılarının başlamasının ardından Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, X hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımını silmişti. Ertem X hesabı üzerinden yaptığı o açıklamada "Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" demişti.