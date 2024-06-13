Diyaliz skandalında dört kişi gözaltında

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Burdur Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde geçen ay 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi’nde görevli sekreter M.C. ve elektrik teknisyeni İ.S. ile bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., “taksirle ölüme sebebiyet verme” ve “Taksirle yaralama” suçlarından dün sabah gözaltına alındı. Şüpheli 4 kişi dün Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti G.A.S ve Y.A’yı tutuklarken, diğer iki kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.