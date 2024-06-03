Bakan Koca 'diyaliz skandalı' sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi: 'Entübe hastamız kalmamıştır'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:49

Güncelleme: 03.06.2024 - 19:49

Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz merkezinde tedavi sonrası rahatsızlanan ve 3'ü hayatını kaybeden hastalarla ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Günler sonra sessizliğini bozan Bakan Koca, bugün itibarıyla entübe durumda hastanın kalmadığını belirterek "14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreçten bahsederek "25 Mayıs'ta, 2'si yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastamız Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisine girmiştir. Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli'ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir" dedi.

"BUGÜN İTİBARIYLA ENTÜBE DURUMDA OLAN HASTAMIZ KALMAMIŞTIR"

"Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle 1'i, önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik" diyen Koca, "Bugün itibarıyla entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ OLAYIN HER YÖNÜYLE YAKINDAN İLGİLENMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bakan Koca paylaşımının devamında "Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir" dedi.