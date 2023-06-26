Diyanet hedefi tutturdu, adalet geriledi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Geçen yıl din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için bütçeden 22.9 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerde de yıllık hedefin üzerine çıkıldı. Adalet hizmetlerinde memnuniyet oranı geriledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan veriler şöyle: