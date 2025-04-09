Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:05

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu projesinin açılış programı bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımı ile yapıldı.

Programında konuşan Ali Erbaş,bir aile neslinin nasıl çoğaldığını anlatmak isterken kendi ailesinde örnek verdi. Erbaş, "Çocukluluğuma gidiyorum, biz 7 kardeşiz. Yani ailemiz 9 kişi olduğu ve bu 9 kişinin bir kaptan yemek yediği yıllarım geçti benim. Bir kaptan 9 kişi yemek yedik. Yengem geldi 10 kişi olduk, sonra yeğenlerim geldi 11 olduk, 12 olduk, 12, 13 kişi biz aynı kaptan yemek yedik yıllarca. Sonra biz çoğaldık, çoğaldık geçen yıl anacığım 95 yaşında vefat ettiğinde, üşenmedim babamla annemin nesli kaç kişi olmuş diye, tabii gelinleri ve damatları da saydım. Tabii birkaç hafta önce o listeye birkaç isim daha ilave edildi. Bir baktım 128 kişi olmuş bizim ailemiz. Bu 7 kişi dediğim gibi damatlar ve gelinleri de sayarak söylüyorum 128 kişilik bir nesil, bir aile olmuş" dedi.

"NİKAHSIZ BİRLİKTELİĞİ REDDEDİYORUZ"

"Aileyi nasıl oluşturacağız, nikahların artmasıyla oluşturacağız" diyen Erbaş, "Nikah Efendimizin en önemli sünnetlerinden birisidir. 'Nikah benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benim sünnetimden uzak olursa benden değildir' buyuruyor. Derdimiz gençlerimiz nikahlansınlar, meşru bir şekilde müslümanca. Nikahsız birliktelik ne demek! Reddediyoruz! Müslüman bir toplum olarak nikahsız birliktelik ifadesini reddediyoruz. Çabamız bu gayretimiz bu" diye konuştu.