Diyanet'in Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'e göre yağ kuyruklarına neden olanlar değil, yurttaş suçlu!

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır” açıklamasıyla başlayan tartışma, Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusuna verdiği fetvada “Fiyatları tayin eden Allah’tır” hadisine işaret etmesiyle daha da alevlendi. Bu süreçte dikkat çeken bir vaaz da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından verildi.

Camide yurttaşlara verdiği vaaz, Diyanet TV’de “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram Kürsüsü’nden” adıyla düzenlenen programda yayımlanan İşliyen, 15 Temmuz’da sosyal medya hesabından da paylaştığı bir bölümde, marketlerdeki yiyecek kuyrukları üzerinden yurttaşları suçladı.

‘ENDİŞEYE KAPILMAYIN’

Söz konusu bölümü “Marketlerde yağ kuyrukları” üst başlığı ile yayımlayan İşliyen, bu vaazında, “Rızkı veren Allah’tır. Rızkımız konusunda çok endişeye kapılmamak, çalışmak ama korkmamak lazım. Zor günlerde marketlerde bu görüntüler hiç bize yakışmıyor” dedi. Yiyecekleri depolamanın da yanlış olduğunu vurgulayan İşliyen, “Bazen Allah çok nasip eder ama yeme izni vermez. Bir lokma yiyemez. Rızkın gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.