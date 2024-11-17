Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet binaları için gerçekleştirilen elektrik enerjisi alım ihalesi 25 milyon 289 bin TL’lik rekor ödeme ile Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Elektrik'e verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi alımına yönelik ihalesi 22 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi.
İhale kapsamında Diyanet’e bağlı hizmet binalarına 2025 yılı için elektrik enerjisi temin edileceği bildirildi. Toplam enerji ihtiyacının ise 6 milyon kilowatt saat olduğu kaydedildi.
15 KASIM'DA İMZALANDI
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Başkanlığın dev elektrik enerjisi alım ihalesinin sözleşmesi, 15 Kasım’da imzalandı.
Sözleşmenin detayları, iktidara yakın sermaye grupları arasında yer alan Cengiz Holding’in Diyanet’in dev ihalesini de üstlendiğini ortaya koydu.
Sözleşmeye göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 25 milyon 289 bin 880 TL’lik anlaşma yapıldı.
Şirketin 2012-2024 döneminde kamudan aldığı elektrik enerjisi ihalelerinin toplam bedeli, 1 milyar 179 milyon 162 bin TL.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi!
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Mesele 'yeşil alan' değil 1.5 milyar dolar!
- Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor