Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet binaları için gerçekleştirilen elektrik enerjisi alım ihalesi 25 milyon 289 bin TL’lik rekor ödeme ile Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Elektrik'e verildi.

Diyanet'in rekor ihalesi 'Cengiz'e verildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:37

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi alımına yönelik ihalesi 22 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi.

İhale kapsamında Diyanet’e bağlı hizmet binalarına 2025 yılı için elektrik enerjisi temin edileceği bildirildi. Toplam enerji ihtiyacının ise 6 milyon kilowatt saat olduğu kaydedildi.

15 KASIM'DA İMZALANDI

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Başkanlığın dev elektrik enerjisi alım ihalesinin sözleşmesi, 15 Kasım’da imzalandı.

Sözleşmenin detayları, iktidara yakın sermaye grupları arasında yer alan Cengiz Holding’in Diyanet’in dev ihalesini de üstlendiğini ortaya koydu.

Sözleşmeye göre, Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 25 milyon 289 bin 880 TL’lik anlaşma yapıldı.

Şirketin 2012-2024 döneminde kamudan aldığı elektrik enerjisi ihalelerinin toplam bedeli, 1 milyar 179 milyon 162 bin TL.


Etiketler: #diyanet #Diyanet İşleri Başkanlığı #Cengiz Holding

İlgili Haberler

Türkiye'nin en 'güvenilmez' kurumları belli oldu! İşte çok konuşulacak o liste: İkinci sırada Diyanet var...

Türkiye'nin en 'güvenilmez' kurumları belli oldu! İşte çok konuşulacak o liste: İkinci sırada Diyanet var...
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 130.1 milyar TL olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 130.1 milyar TL olarak belirlendi
Boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail menşeili markanın temsilcisi olduğu ortaya çıktı

Boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail menşeili markanın temsilcisi olduğu ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler