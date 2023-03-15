Diyanet’in üst düzey isminden ‘istifa’ tepkisi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 08:56

Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapan ve halihazırda Diyanet başkanlık müşaviri de olan Bekiroğlu, “Binlerce insan ölür. Haneler viran olur. ‘Acaba ben de bundan birazcık da olsa sorumlu olabilir miyim?’ diyen bir kişi bile çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, başka bir paylaşımında ise “Orada hâlâ ıssız çocuklar var. Toprağa kalbini gömmüş anneler, umuda yüzünü dönmüş babalar var. Burada ise ruhunu şöhrete satmış, ideallerini koltukla değişmiş, gerçeği algıya kurban edenler var” dedi.