Diyanet'teki 'dolarla harcırah' tartışmasında ikinci perde: 'Bize Allah rızası, kendilerine dolar aşkı'

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Cumhuriyet; “harama yakın” fetvası verilen ve Başkan Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle diğer kamu kurumlarına göre düşük kalan promosyon ile işçilerin daha yüksek ücret ödediği yemekhanesi nedeniyle çalışanlarıyla karşı karşıya gelen Diyanet yönetiminin, şoförleri de mağdur ettiği iddiasını gündeme getirdi.

Arasında “Saray’dan talimatla genel müdür yapıldığı” belirtilen Sedide Akbulut’un yanı sıra Erbaş’a yakınlığıyla bilinen Kadir Dinç, Hasan Güçlü, Mustafa Irmaklı ve Cafer Tayyar Doymaz’ın da yer aldığı 31 ismin, ABD ile Avrupa’nın değişik kentlerine, dolarla harcırah verilerek ramazan ayı nedeniyle görevlendirilmesine, deprem bölgesine giden ve yolluk verilmeyen şoförlerin tepki gösterdiği kaydedildi.

Benzer bir tepkinin de deprem bölgesinde görev yapan imamlar ve müftüler arasında oluştuğu öğrenildi.

TAŞRADA ‘LİYAKAT’ TEPKİSİ

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda imam ve müftü, depremlerden etkilenen illerde görevlendirildi. Burada özellikle defin işlemleriyle ilgilenen görevliler, yardıma muhtaç kişiler için de çalışmalar yürüttü. Buna karşın yalnızca Erbaş’a yakın isimlerin “dolarla harcırah” verilerek yurtdışına gönderilmesi, “liyakat” eleştirilerine konu oldu.

Diyanet’in özellikle taşra teşkilatında, “İmamlar ve vaizler, deprem bölgesine gönderildi. Yöneticiler ise ABD ve Avrupa’da” eleştirilerinin dile getirildiği belirtildi. Deprem bölgesinde uzun süre görev yapan isimlerin de “Cenazeleri bize yıkattılar, yöneticiler masa başından ‘Aileleri teskin edin’ talimatı verdiler, kendileri yurtdışına gidiyor. Bize Allah rızası, kendileri için dolar aşkı” tepkisini gösterdiği kaydedildi.