Diyanet'ten tepki ayarlamalı hutbe! 'Takva' vurgulu kardeşlik mesajı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Kontrolsüz sığınmacı akını ve kaçak göçmenlere yönelik toplumsal tepki artarken, gündemdeki olaylara ilişkin hutbeleriyle dikkat çeken Diyanet’ten “birlik ve beraberlik” temalı cuma hutbesi geldi.

“Sakın incitme bir canı” başlıklı hutbede, “Yüce dinimiz İslama göre dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun her insan değerlidir, hürmete layıktır. Ayrıştırmak, ötekileştirmek, dışlamak, hor görüp ayıplamak hayatımızın hiçbir alanında yer bulamaz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. Birlik ve beraberliğimizi, toplumsal barış ve huzurumuzu zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranışla topyekûn mücadele edelim” denildi.

İlahiyatçılar, hutbenin zamanlamasına işaret etti.

(Şahin Filiz)

‘YANILTICI HUTBE’

Prof. Dr. Şahin Filiz, Hazreti Ali’nin Haricilere yönelik “Doğru bir ayeti yanlış bağlamda kullanıyorsunuz” sözünü anımsattı. Sınırlardan milyonlarca yabancının geldiğini söyleyen Filiz, “Uluslararası sığınmacı işgaline karşı Türk milletinin haklı tepkisini din üzerinden boşa çıkarmaya dönük bir hutbe olduğu izlenimi veriyor. Mazlum ve mağdur Müslüman söylemlerinin dini ve insani gerekçesini bulamadıkları için şimdi de Kuran’daki evrensel mesajlar üzerinden Türk milletini daha fazla tehlikenin içine çeken sığınmacı ve kaçak sorununu dini hoşgörü ile karşılamayı telkin eden, yanıltıcı bir hutbe” dedi.

Filiz, Diyanet’e şu soruyu yöneltti:

“Ülkemiz insanlarını ateist, deist, hakiki mümin diye ayırıp din eğitimi adı altında İslamın tek bir açıdan öğretilmesini dayatan Diyanet, önce bu birleştirici hutbeden kendisi ders çıkarmalı. Hududu namus bilen Türk milleti, kimseye etnik ya da mezhepsel ayrımcılık yapmıyor, sadece hududunu ve vatanını koruyor. Hangi ülke, sınırlarından sel gibi akan insanları kabul edebilir?”

(İsrafil Balcı)



‘SUBLİMİNAL MESAJ’

Prof. Dr. İsrafil Balcı ise “hutbenin son dönemlerde artan sığınmacı sorununa karşı yükselen toplumsal tepkiyi hafifletmeye yönelik subliminal mesajlar içerdiğini” söyledi.

“Yer yer politik gündemle alakalı konulara karşı hayli duyarlı olan Diyanet, dinî -siyasi içerikli mesajlar verirken nedense ülkemizdeki devasa sorunlar karşısında bir tek kelam etmiyor” diyen Balcı, “Hutbede kimi ayetler ve rivayetlerden hareketle verilen barış-kardeşlik mesajlarının uygulamada hiçbir karşılığı yok. Tarihsel tecrübe, din kardeşliği söyleminin hiçbir karşılığının olmadığını gösteren örneklerle dolu. Aynı anlayışı bugün Diyanet’in de benimsediği Sünni paradigma söyleminde de görebiliriz. Dinin barış ve kardeşlik mesajlarını sözde değil, özde benimsemek gerekir” ifadelerini kullandı.