Diyanet’ten bir skandal daha: Radikal İslamcılarla protokol imzaladıkları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:13

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:13

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Suriye İslam Meclisi ile bir protokol imzaladığı ortaya çıktı. İçerisinde 40’tan fazla radikal İslamcı grup bulundurduğu bilinen SİM ile imzalanan protokol kapsamında, Türkiye’de özellikle çocukların katıldığı çok sayıda program düzenlerken devletin en üst kademesine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

HalkTV’den Ali Macit’in haberine göre, imzalanan söz konusu protokol 21 Eylül 2023’te sona eriyor. Uzatılıp uzatılmayacağı ise bilinmiyor.

SURİYELİ SIĞINMACI İÇİN VATANDAŞLIK TALEBİNDE DE BULUNDULAR

Söz konusu protokol aynı zamanda bazı Suriyelilerin ise Türk vatandaşlığı almasını sağladı. Bu kapsamda Suriye İslam Meclisi, 2022 yılında Mezin Jawish isimli bir Suriyeli sığınmacı için vatandaşlık talebinde bulundu.

Kuran kursu eğitmeni olan Jawish isimli sığınmacıya, Sultangazi eski Kaymakamı Abdullah Yılmaz referans oldu. Kaymakam Yılmaz, Mezin Jawish’e vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na referans mektubu yazdı.

Mektupta “Mezin Jawish, Suriyeli çocukları Kuran dersi vermektedir. Ülkemizi seven bir kişiliği mevcuttur. Vatandaşlığa kabul edilmesinde bizim için bir sakınca yoktur” ifadeleri yer aldı.

Mektubun sosyal medyada gündem olmasının ardından 6 senedir Sultangazi Müftüsü olan Abdullah Yılmaz, görevini Hadi Keskin’e bıraktı. Sultangazi Müftülüğü söz konusu karar hakkında “Vatandaşlık verilen bu kişi Suriye İslam Meclisi’nden referanslıdır. Ayrıca eski kaymakamda kendisine referans olmuş” ifadelerini kullandı.

SURİYE İSLAM MECLİSİ NEDİR?

İslam Meclisi, üç farklı kesimden oluşuyor.

Birinci kesim: Şeyh Usame Rufai'nin bizzat başını çektiği Zeyd Cemaati: İsmini Şam'daki Zeyd bin Sabit Camisi'nden almaktadır. Bu Cemaat, bağnaz sufi bir tarikat olarak bilinmektedir.

İkinci kesim: Suriyeli Ulema Rabıtası (Din âlimleri Birliği): Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine bağlı dini bir kuruluştur.

Üçüncü kesim: Heyet-ü Tahrir'il Şam (HTŞ): Radikal Selefi ve cihatçı İslamcı yapıları kapsamaktadır. HTŞ, 2018 yılında Türkiye tarafından ‘terör örgütü’ olarak tanındı.