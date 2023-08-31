Diyanet'ten para yok: Halı yıkama işi belediyeye kaldı

Diyanet’e 50.4 milyar liralık bütçe de yetmedi. Başkanlığa bağlı Kuran kurslarının giderlerini AKP’li belediyeler yükleniyor. İhaleler de partiye yakın isimlere veriliyor. Gebze Belediyesi, Kuran kursu ve ibadethane halılarını 750 bin TL’ye yıkatacak.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:00
Diyanet'ten para yok: Halı yıkama işi belediyeye kaldı
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Birçok bakanlığı geride bırakan 50.4 milyar liralık bütçesiyle eleştirilerin hedefindeki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kurslarına AKP desteği sürerken Kuran kursu ihalesi de yandaşa verildi.

Kocaeli’nde AKP’li Gebze Belediyesi Kuran kursu ve ibadethane halılarının yıkatılma işi için ihaleye çıktı. İhaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kezban ve Muzaffer Aşlak’ın işlettiği Aksil Tasarım ve Temizlik kazandı. Buna göre şirket, 750 bin liraya halı yıkayacak.

Muzaffer Aşlak, 28 Mayıs seçim gecesi AKP Gebze İlçe Örgütü önünde kutlama yaparken video paylaşmıştı. Kezban Aşlak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lehine propaganda yapan paylaşımlarda bulunmuştu.

Şirketin şimdiye kadar 13.9 milyon değerinde 11 farklı ihalede de imzası var. Gebze’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 78 farklı Kuran kursu bulunuyor.


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