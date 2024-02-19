Diyarbakır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Diyarbakır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır'da Adnan Selçuk Mızraklı Belediye Başkanı seçildi.
Diyarbakır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
HDP
Göz Atın
Adnan Selçuk Mızraklı
490.571 %62,93
AKP
Cumali Atilla
241.633 %30,99
SAADET
15.789 %2,03
CHP
Veysi Aghan
14.270 %1,83
BĞMSZ
Sebğatullah Seydaoğlu
6.265 %0,80
DSP
4.378 %0,56
BĞMSZ
Daylan Karadaş
1.703 %0,22
BTP
1.425 %0,18
BĞMSZ
Sait Aydoğmuş
1.173 %0,15
TKP
909 %0,12
BĞMSZ
Hamdusena Acun
586 %0,08
VATAN
521 %0,07
BĞMSZ
Hasan Sancar
370 %0,05
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