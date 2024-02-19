Diyarbakır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Diyarbakır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:03
Diyarbakır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Diyarbakır'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Diyarbakır'da Adnan Selçuk Mızraklı Belediye Başkanı seçildi.

Diyarbakır 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

HDP

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Adnan Selçuk Mızraklı

490.571 %62,93

AKP

Cumali Atilla

241.633 %30,99

SAADET

15.789 %2,03

CHP

Veysi Aghan

14.270 %1,83

BĞMSZ

Sebğatullah Seydaoğlu

6.265 %0,80

DSP

4.378 %0,56

BĞMSZ

Daylan Karadaş

1.703 %0,22

BTP

1.425 %0,18

BĞMSZ

Sait Aydoğmuş

1.173 %0,15

TKP

909 %0,12

BĞMSZ

Hamdusena Acun

586 %0,08

VATAN

521 %0,07

BĞMSZ

Hasan Sancar

370 %0,05


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