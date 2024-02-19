Denizli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Denizli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 19 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de Osman Zolan Belediye Başkanı seçildi.
Denizli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Göz Atın
Osman Zolan
321.726 %50,56
İYİ PARTİ
Ümit Bahtiyar
279.412 %43,91
HDP
8.853 %1,39
DP
7.224 %1,14
SAADET
4.955 %0,78
DSP
4.372 %0,69
BĞMSZ
Mehmet Uğur Tatar
3.844 %0,60
VATAN
2.637 %0,41
BTP
1.768 %0,28
TKP
1.015 %0,16
BĞMSZ
Mehmet Kırgız
502 %0,08
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Feyza Altun'a gözaltı!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!