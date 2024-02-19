Denizli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Denizli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Denizli'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:58
Denizli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Denizli'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 19 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de Osman Zolan Belediye Başkanı seçildi.

Denizli 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

AKP

Göz Atın
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CHP'de Ankara senaryoları

CHP'de Ankara senaryoları

Osman Zolan

321.726 %50,56

İYİ PARTİ

Ümit Bahtiyar

279.412 %43,91

HDP

8.853 %1,39

DP

7.224 %1,14

SAADET

4.955 %0,78

DSP

4.372 %0,69

BĞMSZ

Mehmet Uğur Tatar

3.844 %0,60

VATAN

2.637 %0,41

BTP

1.768 %0,28

TKP

1.015 %0,16

BĞMSZ

Mehmet Kırgız

502 %0,08


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