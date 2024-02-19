Şırnak 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Şırnak'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Şırnak'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şırnak Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şırnak'da Mehmet Yarka Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 ŞIRNAK'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Mehmet Yarka
19.718 %61,72
HDP
Hişar Osal
11.194 %35,04
CHP
Osman Can
599 %1,88
SAADET
270 %0,85
DSP
67 %0,21
TKP
54 %0,17
BTP
44 %0,14
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