Doğalgazda 'sıfır' fatura bekleniyordu: Yurttaşla 'alay' ediyorlar

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

Başkentte abonelere 20 Nisan sonrası fatura kesildi. Bir aboneye 485.56, başka bir aboneye 232 lira fatura düzenlendi.

Yurttaş gelen yüksek faturaya tepki gösterdi. Doğalgaz dağıtım şirketleri yaptıkları hatayı sonradan fark etti ve faturaları iptal etti. Doğalgaz faturalarında ödeme dönemi hemen başlıyor.

Örneğin 24 Nisan’da düzenlenen doğalgaz faturasının ödeme tarihleri de 24 Nisan ile 4 Mayıs olarak belirtiliyor. Faturaların iptal edildiğine ilişkin mesajlar ise 27 Nisan’da gitti. Bu 3 günlük sürede ödenmiş olan faturaların ne olacağı ise belirsiz.

