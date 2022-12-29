Doğru Parti lideri Rifat Serdaroğlu denetimli serbestlikle cezaevinden serbest bırakıldı
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili bir yazısı nedeniyle aldığı 77 gün hapis cezası kapsamında bugün önce İzmir infaz savcılığına ardından da Kırıklar Açık Cezaevi’ne gitti. Hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanan 74 yaşındaki Serdaroğlu, cezaevindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Doğru Parti Genel Başkanı, eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu hakkında; 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili bir yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Serdaroğlu, 2 ay 17 gün hapse mahkum edilmişti. Serdaroğlu, duruşmaya dair kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını ve savunma hakkının engellendiğini söyledi.
İzmir'de ikamet eden Serdaroğlu, hapis kararının ardından Bayraklı'daki İzmir Adliyesi’ne giderek infaz savcılığına başvurdu.
Serdaroğlu, işlemlerinin ardından Kırıklar Açık Cezaevi'ne gitti. Burada saat 12.00'de işlemleri yapılan Serdaroğlu'na, pandemi izni göz önüne alınarak denetimli serbestlik hükümleri uygulandı. Serdaroğlu, saat 12:45'te serbest bırakıldı.
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