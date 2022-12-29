Doğru Parti lideri Serdaroğlu, İzmir’de cezaevine gitti: Bu karanlık günler geçecek
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili bir yazısı nedeniyle aldığı hapis cezası kapsamında bugün İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi İnfaz Savcılığı’na gitti. Serdaroğlu, Zafer Partisi ve Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını belirterek, “Bu karanlık günler geçecek. En karanlık günler sabaha en yakın zaman demektir. Cumhuriyeti de Atatürk’ü de sahipsiz bırakmayacağız. Türk milletinin evlatları görev başında” açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili 2018 yılındaki yazısı nedeniyle 2 ay 17 gün hapis cezası verilen Doğru Parti Genel Başkanı, eski Sağlık ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu, bugün İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi İnfaz Savcılığı’na gitti. Serdaroğlu, cezaevi önünde şu açıklamayı yaptı:
“BU KARANLIK GÜNLER GEÇECEK. EN KARANLIK GÜNLER SABAHA EN YAKIN ZAMAN DEMEKTİR”
“Bu uzun soluklu bir mücadele, laik cumhuriyet ve Atatürk taraftarları ile karşı devrimciler arasından 10 Kasım 1938’den bu yana yapılan bir mücadelenin bugün belli bir etabını yaşıyoruz. Bu ülkede Türk’ü, Türkiye’yi, Türk milletini, Türk devletini sevmek bedel ister, zor bir iştir. Buna yüreği olan insanlar yapar. Biz de çok kısa zaman sonra Türkiye’nin önüne milli bir ittifakı koyacağız. Sayın Özdağ ve Sayın İnce ile, katılmak isteyen siyasi partilerle. Bu karanlık günler geçecek. En karanlık günler sabaha en yakın zaman demektir. Cumhuriyeti de Atatürk’ü de sahipsiz bırakmayacağız. Türk milletinin evlatları görev başında.”
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