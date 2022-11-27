Doğu Perinçek: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır

27 Kasım 2022 Pazar, 00:08

Vatan Partisi'nin "Güçlü devlet üreten millet için iktidara" sloganıyla Ankara Arena Spor Salonu'ndaki 11. Genel Kurultayı, Balyoz davasında yargılanan ve 2019'da yaşamını yitiren Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat adıyla düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kurultayın açılış konuşmasını yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "yeni bir dünya kurulduğunu, doların saltanatı ve ABD'nin haraç sisteminin yıkıldığını" söyledi.

'TÜRKİYE'DE ATLANTİK SİSTEMİ BİTMİŞTİR'

Türkiye'nin "Atlantik, Amerikan, NATO zincirlerini kırdığını" belirten Perinçek, şöyle devam etti:

Türkiye'de Atlantik sistemi bitmiştir. 1980'de kurdukları, dünya ekonomisiyle birleşme adını verdikleri, Türkiye'yi borç batağına sürükleyen sistemleri bitmiştir. Türkiye'yi bölme, bizi birbirimize düşürme, Türk ve Kürt'ü karşı karşıya getirme komploları, tertipleri, kışkırtmaları, PKK'yı silahla beslemeleri, FETÖ’yü örgütlemeleri ve üzerimize sürmeleri çabalarının sonu gelmiştir. 25 bin subay Türk ordusunun içinden temizlenmiştir. 30 bin polis kahraman polisimizin içinden temizlenmiştir. 14 bin yargı mensubu yargı sisteminin içinden temizlenmiştir. 130 bin kamu görevlisi Türkiye devletinin içinden temizlenmiştir. Bu bir devrim sürecidir. Türkiye devletiyle ve milletiyle bu sistemin duvarlarını zorluyor.

'İKTİDARA GELİNCE YOLSUZLUK MAHKEMELERİ KURACAĞIZ'

"ABD'ye koşanlar Türkiye'ye Londra'dan temiz para getireceklermiş. ABD'de temiz para olur mu? Londra'da temiz para olur mu? Sen temiz paranı, alın terini götürmüşsün kıyı bankalarına yatırmışsın" diyen Doğu Perinçek, iktidara gelmeleri halinde yolsuzluk mahkemeleri kuracaklarını söyledi.

Perinçek, "Devletin israfına son vereceğiz. İhtişama, şatafata son vereceğiz. Türkiye'de vurgunculuğa kesinlikle izin vermeyeceğiz. Fabrika açacağız, tarıma kaynak ayıracağız, milyonlarca işsizimize iş vereceğiz. Halka hizmet eden bir devlet inşa edeceğiz. Adalet sistemimizi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO üyeliğinden ayrılacağı vaadinde bulunan Perinçek, "NATO'dan çıkacağız. NATO'nun Türkiye'deki terör örgütlerine son vereceğiz. PKK bitirilecek. Suriye ile iş birliği yapacağız. Irak, İran, Rusya Federasyonu ile iş birliği yapacağız. Bu iş birliğiyle teröre son vereceğiz. Türkiye'deki NATO üsleri kapatılacak. Çin, Rusya, İran'a sesleniyorum, Latin Amerika'ya ve Asya'ya sesleniyorum, Türkiye'ye güvenin. Türkiye'de kardeşiniz olan, ihanet etmeyecek olan bir Türk milleti var" ifadelerini kullandı.

Kurultaya Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin (sağda) de katıldı.

'TÜRKİYE'Yİ ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YLE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ'

Kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve 11 partilinin imzasıyla sunulan ve 2023'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek'in Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin öneri kabul edildi.

Perinçek, önerinin kabulünün ardından yaptığı konuşmada, partililere teşekkür ederek "Bu seçimde, Türk milletini zorluklara karşı ayağa kaldıracağız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri, sorumluluk duygularından, birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz" dedi.

ÇİN VE RUSYA BÜYÜKELÇİLERİ DE KURULTAYA KATILDI

Ankara Arena'daki kurultayda, Divan Başkanlığı'na bir süre önce AK Parti'den istifa ederek Vatan Partisi'ne katılan iş insanı Ethem Sancak seçildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kurultaya Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da katıldı.

Kurultay, pazartesi günü genel başkanlık seçimiyle sona erecek.