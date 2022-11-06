Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti: Merak etmeyin, HDP kapatılacak
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek, Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır Anneleri'nin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1161'inci gününde devam ediyor.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek beraberinde eşi Şule Perinçek, Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla görüştü.
Baba Süleyman Aydın'ın "Artık yeter HDP kapatılsın" ifadesi üzerine Perinçek, "Merak etmeyin, HDP kapatılacak" dedi.
Perinçek, gazetecilere, Diyarbakır annelerinin artık sadece Diyarbakır'ın değil tüm Türkiye'nin anneleri olduğunu belirtti.
Çocukları için eylem yapan anne ve babaların Türkiye'nin geleceği için tarihi bir iş yaptığını dile getiren Perinçek, şunları kaydetti:
- Bu topraklarda el ele, can cana yaşayalım diye bu fedakarlığı gösterdiler. Onların evlatlarına buradan sesleniyorum; analarınız, bütün halkımız Kürt, Türk hepsi sizi bekliyor. Gözlerimiz yollarda, vatanınıza dönün. İş sahibi olun, emeğinizle, onurunuzla yaşayın. Kucağımızı açtık, sizi bekliyoruz. Elinizdeki silahları atın. Bütün kamuoyuna da bu duygularımızı açıklamaktan onur duyuyoruz.
Ethem Sancak da Diyarbakır annelerinin sadece evlat kavgası vermediğini aynı zamanda barış ve özgürlük kavgası verdiğini söyledi.
Aileler açıklamanın ardından, "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" sloganı attı.
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