Dördüncü günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 20:49

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 20:49

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu: