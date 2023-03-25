Dördüncü günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının dördüncü gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 20:49
Dördüncü günde son durum: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayanlardan 11 isim için 100 bin imza süreci dördüncü gününde devam ediyor.

YSK’nın verilerine göre imzalardaki son durum şu:

  • Muharrem İnce: 104 bin 357
  • Sinan Oğan: 63 bin 027
  • Doğu Perinçek: 20 bin 400
  • Yakup Türkal: 2462
  • Erkan Trükten: 1604
  • Tevfik Ahmet Özal: 1025
  • İrfan Uzun: 698
  • Halil Murat Ünver: 369
  • Hilmi Özden: 333
  • Davut Turan: 106

YSK Yüksek Seçim Kurulu imza

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