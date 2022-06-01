Dört saat tutuklu kalan Canan Kaftancıoğlu Silivri’den mesaj verdi: ‘Nerede kalmıştık’

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun infaz işlemi tamamlandı. Kaftancıoğlu dün sabah İstanbul Adliyesi’ne gitti. Adliyeye girişinde açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Bugün Gezi’nin yıldönümü. Hepimize Gezi direnişi kutlu olsun diyorum. Şimdilik böyle” diye konuştu.

ADLİYEDE GERGİNLİK

Kaftancıoğlu’nun yanında gelen partililer ve bazı avukatlar da savcılığa girmek istedi. Güvenlik görevlileri koridora bariyer çekip engel olunca gerginlik yaşandı. İşlemlerin ardından Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Silivri önünde partililer Kaftancıoğlu’na destek için, “Canan candır, yalnız değildir” sloganı attı. Grup daha sonra “Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz” türküsünü söyledi.

Öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe de Kaftancıoğlu’na destek için Silivri Cezaevi’nin önündeydi. Göktepe ile Kaftancıoğlu arasında duygusal anlar yaşandı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM"

Kaftancıoğlu, Silivri önünde şu açıklamayı yaptı: “Esas olan ahlak, akıl, adalettir. Ve biz adalet mücadelesini ne için veriyoruz? Bu ülkede adalete susamış ve adaletsizliğe uğrayan 84 milyon için. Nerede kalmıştık? Çalışmaya devam. Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında çıkması için hep beraber çalışmaya devam. İyi ki varsınız, iyi ki adaletin yanındasınız. CHP’de genel başkanımızın öncülüğünde Türkiye’ye nefes aldıracağız.” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün görülecek davayı da işaret eden Kaftancıoğlu, “16 milyon İstanbullunun iradesini yargılamaya çalışacaklar. Hep birlikte orada olacağız. Yorulacağız ama çalışarak bu ülkeye nefes aldıracağız” dedi.