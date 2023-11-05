DP Kadıköy'de Savaş Adalet dönemi

Demokrat Parti Kadıköy İlçe Kongresi'nde yapılan seçimde Avukat Savaş Adalet oy birliğiyle başkan seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 15:23
DP Kadıköy'de Savaş Adalet dönemi
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Demokrat Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı seçimi bugün yapıldı. Avukat Savaş Adalet, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

Adalet, başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, oy veren partililere teşekkür etti.

Adalet, kendileri için "kıratı eski günlerine döndürmek ve yerel seçimlerde alternatif olmak hedefini koyduklarını" söyledi.



Demokrat Parti Savaş Adalet

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