DP lideri Gültekin Uysal, fazladan ödenen iki aylık maaşı Meclis’e iade etti

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:22

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği 14 Mayıs'ta sona eren 314 eski milletvekiline 15 Mayıs-14 Temmuz tarihlerini kapsayan iki aylık dönem için yaklaşık 150 bin TL tutarında fazladan maaş ödemesi yapmıştı. Aynı dönem için yeni seçilen milletvekillerine de maaş ödemesi yapıldığından devletin kasasında yaklaşık 47 milyon TL’lik fazla ödeme yapılmıştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal üç aylık maaşının iki aylık dönemine denk gelen 149 bin TL’lik kısmını ilgili dönemde milletvekili olmadığı ve dolayısıyla bu parayı hak etmediği gerekçesiyle Meclis’e iade etti. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Uysal iade dekontunu da T24’e ulaştırdı.

"GEÇMİŞ DÖNEMLER ARAŞTIRILMALI"

Öte yandan Demokrat Partili milletvekillerinin Meclis’in 1 Ekim’de açılmasından sonra, geçmiş dönemlere ilişkin hatalı ödeme yapılıp yapılmadığına dair araştırma yapılması için Meclis’e önerge sunmaya yönelik bir hazırlık yaptıkları da öğrenildi.

İlk olarak İYİ Parti Bursa eski Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, kendisine hak etmediği gerekçesiyle 150 bin 470 TL ödendiğini belirterek bu parayı Meclis’e iade ettiğini açıklamıştı. Erozan’ın ardından AKP Balıkesir eski milletvekili Adil Çelik de 148 bin 717 TL’yi Meclis’e iade ederken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de üç aylık maaşın hak etmediği kısmını ödemek için TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığına başvuru yaptığını açıklamıştı.

