Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:30

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:49

Kesim olmayan sonuçlara göre AKP'nin büyük bir hezimete uğradığı yerel seçimlerde Üsküdar, gözlerin çevrili olduğu İstanbul ilçeleri arasında önde geliyordu.

Üsküdar'da CHP'nin adayı Sinem Dedetaş, mevcut belediye başkanı ve AKP’nin adayı Hilmi Türkmen arasında geçen yarışta sandıkların yarısından fazlası açıldı.

Buna göre Dedetaş, rakibinin önüne geçti. Dedetaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar'la birlikte yaptığı açıklamada "Şu anda açılan sandıklarımız yüzde 82'ye ulaştı. Aldığımız sonuçlara göre açık ara öndeyiz!" ifadelerini kullandı.