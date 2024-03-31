Son dakika... CHP adayı Sinem Dedetaş açıkladı... Erdoğan evinde de kaybediyor!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin de bulunduğu İstanbul Üsküdar'da sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı. Buna göre ilçede CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ipi göğüslüyor.
Kesim olmayan sonuçlara göre AKP'nin büyük bir hezimete uğradığı yerel seçimlerde Üsküdar, gözlerin çevrili olduğu İstanbul ilçeleri arasında önde geliyordu.
Üsküdar'da CHP'nin adayı Sinem Dedetaş, mevcut belediye başkanı ve AKP’nin adayı Hilmi Türkmen arasında geçen yarışta sandıkların yarısından fazlası açıldı.
Buna göre Dedetaş, rakibinin önüne geçti. Dedetaş, sosyal medya hesabından paylaştığı ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar'la birlikte yaptığı açıklamada "Şu anda açılan sandıklarımız yüzde 82'ye ulaştı. Aldığımız sonuçlara göre açık ara öndeyiz!" ifadelerini kullandı.
Sayımlar devam ediyor, açık ara öndeyiz! pic.twitter.com/wZBUwq5M3T— Sinem Dedetaş (@sdedetas) March 31, 2024
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