Düzce 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Düzce'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Düzce'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Düzce Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Düzce'de Faruk Özlü Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 DÜZCE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AKP
Göz Atın
Faruk Özlü
44.299 %47,14
İYİ PARTİ
Ömer Küçük
26.280 %27,97
MHP
Erdoğan Bıyık
20.443 %21,75
SAADET
862 %0,92
BBP
503 %0,54
DP
469 %0,50
BĞMSZ
Hasan Kalkan
437 %0,47
DSP
226 %0,24
VATAN
182 %0,19
BTP
162 %0,17
TKP
110 %0,12
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