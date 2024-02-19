Düzce 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Düzce'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Düzce'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:20
Düzce 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Düzce'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Düzce Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Düzce'de Faruk Özlü Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 DÜZCE'DE  AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AKP

Göz Atın
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Faruk Özlü

44.299 %47,14

İYİ PARTİ

Ömer Küçük

26.280 %27,97

MHP

Erdoğan Bıyık

20.443 %21,75

SAADET

862 %0,92

BBP

503 %0,54

DP

469 %0,50

BĞMSZ

Hasan Kalkan

437 %0,47

DSP

226 %0,24

VATAN

182 %0,19

BTP

162 %0,17

TKP

110 %0,12


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