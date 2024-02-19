Kırıkkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırıkkale'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırıkkale Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 25 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırıkkale'da Mehmet Saygılı Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KIRIKKALE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Mehmet Saygılı
45.569 %42,03
İYİ PARTİ
Mahir Yılmaz
34.391 %31,72
MHP
Serdar Yarar
25.445 %23,47
BBP
Mustafa Babacan
1.435 %1,32
SAADET
Faruk Vurgun
984 %0,91
DSP
303 %0,28
TKP
114 %0,11
VATAN
97 %0,09
BTP
71 %0,07
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti!