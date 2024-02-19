Kırıkkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırıkkale'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:19
Kırıkkale 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kırıkkale'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırıkkale Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 25 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırıkkale'da Mehmet Saygılı Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KIRIKKALE'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

Göz Atın
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
AKP Samsun'da kriz: Adaya isyan ettiler, '10 bin istifa yolda' dediler

AKP Samsun'da kriz: Adaya isyan ettiler, '10 bin istifa yolda' dediler

Mehmet Saygılı

45.569 %42,03

İYİ PARTİ

Mahir Yılmaz

34.391 %31,72

MHP

Serdar Yarar

25.445 %23,47

BBP

Mustafa Babacan

1.435 %1,32

SAADET

Faruk Vurgun

984 %0,91

DSP

303 %0,28

TKP

114 %0,11

VATAN

97 %0,09

BTP

71 %0,07


31 Mart haberleri yerel seçimler haberleri Kırıkkale haberleri

İlgili Haberler

Yalova 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yalova'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Yalova 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yalova'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adıyaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Adıyaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adıyaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Adana 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adana'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Adana 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Adana'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Anagold’un taşeronu işçileri vardiyaya çağırdı: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’

Anagold’un taşeronu işçileri vardiyaya çağırdı: ‘Haberlere kulak asmayın, işe çıkıyoruz’
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?

Buğra Gökce madde madde sıraladı: Konut fiyatları neden düşmüyor?
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
‘Bir AK Parti klasiği’ diyerek duyurdu: Enerji Bakanlığı ruhsatları iptal etmemiş!

‘Bir AK Parti klasiği’ diyerek duyurdu: Enerji Bakanlığı ruhsatları iptal etmemiş!
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor