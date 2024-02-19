Yalova 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yalova'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yalova'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:17
Yalova 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yalova'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova'da Vefa Salman Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 YALOVA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

CHP

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Vefa Salman

28.796 %45,91

AK PARTİ

Yusuf Ziya Öztabak

28.183 %44,93

DP

Rıdvan Acar

3.683 %5,87

SAADET

Resul Genç

935 %1,49

HDP

Yüksel Akın

560 %0,89

VATAN

222 %0,35

DSP

İbrahim Yumuşak

194 %0,31

BTP

88 %0,14

TKP

65 %0,10


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