Yalova 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Yalova'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yalova'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yalova'da Vefa Salman Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 YALOVA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
CHP
Göz Atın
Vefa Salman
28.796 %45,91
AK PARTİ
Yusuf Ziya Öztabak
28.183 %44,93
DP
Rıdvan Acar
3.683 %5,87
SAADET
Resul Genç
935 %1,49
HDP
Yüksel Akın
560 %0,89
VATAN
222 %0,35
DSP
İbrahim Yumuşak
194 %0,31
BTP
88 %0,14
TKP
65 %0,10
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