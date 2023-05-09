Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:14

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:14

Siyasi kariyeri boyunca birçok devlet makamında görev yapan ve son olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yüce hakkında arama motorlarındaki aramalar arttı. Peki, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kimdir, nereli, kaç yaşında? Ekrem Yüce hangi partili? İşte ayrıntılar...

EKREM YÜCE KİMDİR?

Ekrem Yüce, 16 Ocak 1954 tarihinde Sakarya, Geyve, Çengel'de doğdu. Ekrem Yüce, ilk ve ortaöğrenimini Pamukova'da tamamladı. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulunda tamamladı. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı.

EKREM YÜCE SİYASİ KARİYERİ

Ekrem Yüce, siyaset hayatına Fazilet Partisi adayı olarak 1999'da Erenler Belediye Başkanı seçilerek başladı. 2003'te Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2011'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında müşavir olarak göreve başladı. 2012'de Doğu Karadeniz Projesi bölge kalkınma idaresi başkanı oldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından ÇAYKUR genel müdürü olarak atandı. AKP adayı olarak katıldığı 31 Mart seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi.

EKREM YÜCE ÖZEL YAŞAMI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EKREM YÜCE HANGİ PARTİLERDE GÖREV YAPTI?

Fazilet Partisi - (1999 - 2001)

AKP - (2001 - Günümüz)