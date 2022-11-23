Düzce depreminden bir gün önce... Riskli yapılarda oturanlara kira yardımını artıracak teklifi reddettiler

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:57

Türkiye, bugün sabaha karşı Düzce merkezli olarak meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından gündem bir kez daha depreme hazırlık konusu oldu.

Depremden bir önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ise riskli yapılarda oturanlara yapılacak para yardımının artırılması için İBB yönetimi tarafından teklif verildi. Ancak teklif AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

Karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı “Kentsel dönüşüm için tahliye edilecek konutlarda kira yardımını 1.500 TL'sından 4.500 TL'sına çıkaracak teklif, İBB Meclisinde AKP grubu oylarıyla reddedildi. İstanbul'daki kirası 1.500 TL'lık evlerde kendileri otursunlar!” paylaşımında bulundu.

"VALLAHİ PES!"

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem de henüz Düzce depreminin yaşanmadığı saatlerde, ret kararına tepkisini sosyal medya hesabından "Deprem kapıda diyoruz. Risk çok büyük diyoruz. İnsan odaklı kentsel dönüşüm hızlanmalı diyoruz. İBB’nin, kentsel dönüşüm için evinden tahliye edilecek vatandaşlara yapılan kira yardımını 1500 TL’den 4500 TL’ye çıkartan teklifi, AKP grubu tarafından reddediliyor. Pes! Vallahi pes!" ifadeleriyle gösterdi.