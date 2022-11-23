Gece deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:45

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

Düzce merkezli depremde İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne, Sakarya, Ankara, Kütahya, Bilecik, İzmir şiddetli olarak sallandı.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.

DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

Deprem nedeniyle Düzce'de yaşayan 68 yaşındaki Sevim Çengel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul’da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu'da 1 olmak üzere 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

DEPREM HANGİ FAY HATTINDA MEYDANA GELDİ?

DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde depremin ardından DHA'ya açıklamada bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Düzce geniş ölçekte alüvyon dediğimiz zayıf zemin üzerinde kurulmuş. Burada eski yapı stoku olmuş olsaydı, ciddi yıkım ve can kaybı olurdu. Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı. 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremi de 8 şiddetinde hissetmiştik. O depremde 5 bin civarında bina hasar görmüş, 4 bina tamamen yıkılmış ve 117 vatandaşımız can vermişti. Bu da Düzce ilinin depreme hazır olduğunu gösteriyor. Bugün 04.08'deki deprem, 17 Ağustos 1999 depreminde kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın Karadere adı verilen segmentinin kuzeydoğu ucunda gerçekleşti. Bölgede şu ana kadar gelişen 50'yi aşkın artçı deprem dağılımı Gölyaka ile Düzce kent merkezi arasında yoğunlaşmış durumda. 5 büyüklüğüne varan artçı depremler olabilir. Halkımızın devletin resmi kurumu olan AFAD yetkililerinin bilgileri doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı evleri varsa ilgililere göstermesi son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya plartformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık.Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu" dedi.

Görür yaptığı ikinci paylaşımında uyarıda bulunarak, "Arkadaşlar, Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını düşünüyorum. Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.



