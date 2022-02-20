Düzce'de kadın cinayeti: Ağır yaralı kadın kurtarılamadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde erkek arkadaşı olduğu belirtilen Faruk Ş. tarafından silahla vurulan Tülin Çetin hastanede hayatını kaybetti.

AA
20 Şubat 2022 Pazar, 13:47
Düzce'de kadın cinayeti: Ağır yaralı kadın kurtarılamadı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hacıyusuflar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin (40) arasında  iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş, Çetin'e silahla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Faruk Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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