Edirne'de FETÖ şüphelisi polis gözaltına alındı

Edirne'de bir polis memuru, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

AA
27 Aralık 2021 Pazartesi, 10:27
Edirne'de FETÖ şüphelisi polis gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan polis gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada polis S.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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