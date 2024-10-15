Selçuk halkı JES'e karşı bir kez daha direniyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 15.10.2024 - 12:32

Havutçulu Köyü'nde saat 10.00’da bir araya gelen yurttaş, JES projesine karşı direnişini sürdürüyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de imza kampanyasına katılarak JES’e karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Eylemde konuşan Sengel, "Tarıma, doğaya ve insan sağlığına geri dönüşü olmayan zararlar verecek bu projeye karşı daha önce nasıl iki kez iptal kararı aldıysak, halkın gücüyle tekrar iptal ettireceğiz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi ve Selçuk Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantıları Havutçulu, Çamlık ve Gökçealan köylerinde gerçekleştirildi. Halk, JES projesinin bölge tarımına, ekosistemine ve yerel halkın yaşam koşullarına olumsuz etkilerine dair bilgilendirildi. Katılımcılar, JES projelerinin tarım arazilerine vereceği zararlar ve gelecekteki çevresel riskler hakkında bilinçlenerek mücadeleye katıldı.

"TOPRAĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat ise projeye karşı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “

Bu bölge tarımla geçiniyor, JES projeleri ise büyük bir tehdit. Burada kurulmak istenen santral, tarım arazilerinin yok olmasına sebep olacak. Maden ve enerji şirketlerine karşı direneceğiz, çünkü topraklarımızı korumak zorundayız.”

DAHA ÖNCE İKİ KERE İPTAL EDİLDİ

Efes Selçuk halkı, JES projelerine karşı daha önce iki önemli hukuki zafer kazandı. İlk olarak 2020 yılında, bölgede yapılmak istenen JES projesi, köylülerin ve çevre örgütlerinin ortak direnişi ve açtıkları dava sonucunda mahkeme tarafından iptal edildi. Projenin çevreye vereceği olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak verilen bu karar, yerel halk için önemli bir başarı olarak kaydedildi. İkinci iptal kararı ise 2022 yılında alındı; aynı proje, yeniden gündeme getirildiğinde Selçuk Kent Konseyi ve bölgedeki çevreci grupların yoğun mücadelesi sayesinde tekrar yargıya taşındı ve bir kez daha mahkeme, JES’in yapılmasına izin vermedi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, JES projesine karşı her zaman halkın yanında olacaklarını belirterek, mücadelenin süreceğini vurguladı.