Eğitim-Sen, Gebze'de derse sarıkla girilmesini yargıya taşıdı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Eğitim-Sen Gebze Şubesi; okullarda harem selamlık eğitimi, bazı kişilerin sarıkla derse gelmesini, imamların da eğiticiler arasında yer almasını yargıya taşıdı. Cumhuriyet; 1 Haziran’da, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki okullarda, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasındaki protokol kapsamında ders saatleri içinde “değerler eğitimi” verildiğini gündeme getirdi.

Bazı okullarda kız öğrencilerin sınıftan çıkarılması, sarıkla derse gelen kişilerin olması tartışma yarattı. Tepki çeken olay, Eğitim-Sen Gebze Şubesi tarafından yargıya taşındı ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Şube Müdürü Hamza Kondakçı ve Kaymakam Mustafa Güler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, “mevzuata uygun olmayan, anayasada ve yasalarda ifadesini bulan hak ve özgürlüklere aykırı, temel insan haklarıyla çelişen bir idari işlem gerçekleştirildiği” vurgulandı.

"LAİKLİĞE AYKIRI"

“Okullarda okutulacak dersleri gösteren ‘haftalık ders çizelgelerinde’ yer almayan bir dersin ya da seminerin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yok” denilen dilekçede, “Kız öğrencilerin dersten çıkarılarak seminerin sadece erkek öğrencilere verilmesi, eğitimin birliğini ve karma eğitimi ortadan kaldırmıştır, yani suç işlenmiştir. Okulların herhangi bir dini etkinliğin mekânı haline getirilmesi, bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Seminerin ve kız-erkek ayrımının aynı zamanda laikliğe de aykırı olduğu aktarılan dilekçede, yetkililerin “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği vurgulandı.