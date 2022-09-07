EGM’den CHP’li Murat Bakan’a suç duyurusu: ‘Bu benim için bir şereftir’

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, önceki haftalarda yaptığı açıklamada, EGM’nin 330 bin personelin beş yıllık maaşının yatırılması karşılığında 300 TL’lik banka promosyonu anlaşması yaptığını söyledi.

Bakan, “Maaş promosyonu anlaşmasının bu şekilde yapılmasının nedeninin, promosyon anlaşmasına karşılık Emniyet’e araç alınması için şart koşulduğu iddiaları bulunuyor. Böylesine bir koşul anlaşmaya gölge düşürdüğü gibi ve teşkilat çalışanlarının hakkına göz dikildiği anlamına gelir” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından Bakan’ın iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, polislerin maaş promosyon protokolünün, 18 Mart 2022’de Vakıfbank ile imzalandığı ve promosyonun, yüzde 188 artışla, 104 liradan 300 liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Bu protokole göre, promosyon ödemesinde her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacağı belirtilen açıklamada, “Yani 300 lira sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir” denildi.

Maaş promosyonu üzerinden “algı operasyonuna girişildiği” söylenen açıklamada, “Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi. Konuya ilişkin konuşan CHP’li Bakan, “Polisin hakkını savunduğum, ‘Polis niye bu kadar az promosyon alıyor?’ dediğim için başıma bu geliyor. Dolayısıyla bu benim için bir şeref ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir utançtır. Yapmaları gereken işi yapmıyorlar, işini yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. Buyursunlar, bir bedel ödenmesi gerekiyorsa hazırım” dedi.